26.282 Corona-Neuinfektionen und 25 weitere Tote

Am Samstag sind in Österreich in 24 Stunden 26.282 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Die Zahl der Covid-Toten seit Beginn der Pandemie stieg um 25 weitere auf 14.562 Opfer. Die Zahl der Hospitalisierten im Zusammenhang mit dem Virus sank im Tagesvergleich leicht von 2.291 auf 2.244 Betroffene, wuchs aber innerhalb der vergangen Woche um rund 200 Patienten an. Auf den Intensivstationen lagen 185 Infizierte, so viele wie am vorigen Samstag, aber neun weniger als am Vortag.

SN/APA/AFP/Centers for Disease Cont Leichte Rückgänge bei Hospitalisierten zum Vortag