27.411 Neuinfektionen sind Montags-Höchstwert

Wie erwartet haben Gesundheits- und Innenministerium mit 27.411 Infektionen einen neuen Montags-Höchstwert gemeldet. Das liegt zwar unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (32.847), aber deutlich über den 25.610 vor einer Woche registrierten Fällen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 2.574. Gleichbleibend ist der Trend in Spitälern, wo 1.506 Patienten liegen (plus 58), davon 178 (plus eins) auf Intensivstationen. Letztere Zahl ging in einer Woche um neun zurück.

SN/APA/dpa/Karl-Josef Hildenbrand Neuer Montags-Höchstwert bei den Neuinfektionen