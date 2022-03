27-Jähriger bei Skiunfall in Ischgl tödlich verunglückt

Junger Deutscher prallte nach Kollision mit 65-jährigem Landsmann gegen einen Wegweiser.

In Tirol ist es am Sonntag zu einem tödlichen Skiunfall gekommen. Ein 27-jähriger deutscher Skifahrer prallte am Vormittag in Ischgl laut Zeugenaussagen zuerst in den Rücken eines 65-jährigen Deutschen. Beide Skifahrer kamen zu Sturz. Während der 65-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades im Bereich des Rückens und der linken Brust erlitt, stürzte der 27-Jährige letztendlich gegen einen Wegweiser und blieb bewusstlos auf der Piste liegen, teilte die Polizei mit.

Nachfolgende Skifahrer begannen sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen und setzten die Rettungskette in Gang. Von der Besatzung eines Notarzthubschrauber wurden Reanimationsmaßnahmen eingeleitet, man flog den 27-Jährigen ins Krankenhaus, wo er seinen Verletzungen erlag.