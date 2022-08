27-Jähriger erlitt in Wien lebensgefährliche Stichwunde

In Wien-Landstraße ist in der Nacht auf Sonntag ein 27 Jahre alter Mann niedergestochen worden. Ein Zeuge hörte gegen 2.30 Uhr in der Barthgasse Schreie des Opfers. Der 27-jährige kam blutend auf den Passanten zu, dieser verständigte die Einsatzkräfte. Der 27-Jährige wies eine lebensgefährlichen Stichwunde oberhalb der Brust auf, er befindet sich nach einer Notoperation außer Lebensgefahr, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Montag.

Die Hintergründe der Tat sind laut Exekutive noch unklar. Sachdienliche Hinweise - auch anonym - werden in jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.