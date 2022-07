27-Jähriger ertrank im Schwarzl-See südlich von Graz

Ein 27 Jahre alter türkischer Staatsbürger ist am Sonntag am Abend beim Baden im Schwarzl-See südlich von Graz ertrunken. Taucher und Wasserrettung suchten nach dem Mann, nachdem seine Angehörigen Alarm geschlagen hatten. Die Angehörigen des Mannes - er war bei ihnen zu Besuch in Österreich gewesen - wurden vom Roten Kreuz und dem Kriseninterventionsteam betreut, wie die Landespolizeidirektion am Montag mitteilte.

