27. Regenbogenparade für LGBTIQ-Rechte am Wiener Ring

Die Regenbogenparade zieht als Höhepunkt der Vienna Pride am Samstag wieder für die Rechte von LGBTIQ-Menschen um den Ring in Wien. Die jährliche und nach Angaben des Organisationsteams "größte Demonstration Österreichs", die heuer zum 27. Mal stattfindet, bewegt sich wie immer "andersrum", also gegen die Fahrtrichtung. Am Ende soll am Rathausplatz bei der After Pride Celebration mit lokalen Künstlern sowie den Bühnengrößen Conchita und Felix Jaehn gefeiert werden.

BILD: SN/APA/ARCHIV/HANS PUNZ Abschlussfest am Rathausplatz mit Conchita und Felix Jaehn