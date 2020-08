272 Coronavirus-Neuinfektionen in Österreich

Einen leichten Anstieg hat es in Österreich wieder bei den Coronavirus-Neuinfektionen gegeben. In den vergangenen 24 Stunden wurden 272 Menschen auf Covid-19 positiv getestet. Am Sonntag waren es noch 181 Neuinfektionen, tags zuvor sogar 395 Fälle. Derzeit sind 3.479 Menschen in Österreich mit SARS-CoV-2 angesteckt, berichtete das Innenministerium am Montag.

SN/APA (dpa)/Sebastian Kahnert Wieder mehr positive Fälle