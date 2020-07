28 infizierte Tourismusmitarbeiter am Wolfgangsee: Nun auch zwei Coronafälle in Salzburger Hotel

Im Salzkammergut rund um den Wolfgangsee wurden bis Samstagfrüh 28 Mitarbeiter von zehn Tourismusbetrieben positiv getestet. Nicht nur Betriebe aus St. Wolfgang sind betroffen, auch ein Hotel in Salzburg zählt zwei Infizierte. Das Contact-Tracing ist in vollem Gange. Weitere Tests laufen.

Insgesamt 28 positive Coronafälle sind bislang am Wolfgangsee bestätigt worden, laut Tourismusdirektor Hans Wieser ausschließlich Saisonmitarbeiter. Betroffen seien insgesamt zehn Betriebe. Zwei Fälle seien im Hotel Leopoldhof in Ried im Land Salzburg nachgewiesen worden. Die restlichen Fälle befänden sich in Oberösterreich: Im Hotel "Furian", "Berau", Hotel "Seevilla", Hotel "Peter", im Eventhotel "Scalaria" und im "Strandhotel" in St. Wolfgang. Dazu kämen die Pizzeria "Mirabella" sowie die Nachtlokale "13er Haus" und "W3". Die beiden letztgenannten Lokale seien daher vorübergehend geschlossen worden, bestätigte Wieser noch Freitagnacht. Gästen, die sich im Zeitraum 17. Juli bis 23. Juli 2020 ebenfalls in einem der obigen Tourismusbetriebe aufgehalten haben, wird präventiv geraten, ihren Gesundheitszustand genau zu beobachten, heißt es auf der Website der oberösterreichischen Gesundheitsbehörde.

Betroffen waren zunächst zwei Vier-Sterne-Hotels, in denen insgesamt acht Mitarbeiter - allesamt Praktikantinnen und Praktikanten - infiziert sind. Freitagnachmittag stieg die Zahl der positiv Getesteten dann bereits auf 16. In sechs weiteren Betrieben waren insgesamt acht Mitarbeiter infiziert. Am späten Freitagabend kamen weitere zehn Fälle dazu - diesmal auch auf der Salzburger Seite des Wolfgangsees - sowie zwei weitere in der Nacht auf Samstag. In allen betroffenen Betrieben waren die Tests des Personals im Laufen, ebenso das Kontaktpersonen-Management. Gäste, die sich testen lassen möchten, können sich bei der Rot-Kreuz-Ortsstelle St. Wolfgang melden, informierte der Krisenstab des Landes Oberösterreich. Weitere Testergebnisse werden am Samstag erwartet.

Laut den betroffenen Hotels wurden die vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen eingehalten. Es sei ein Mund-Nasen-Schutz getragen und so gut wie möglich der Abstand gewahrt worden. Man gehe davon aus, dass das Infektionsrisiko für Tages- und Hotelgäste als gering einzustufen sei.

Tourismus- und Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) zeigte sich im Gespräch mit der APA am Freitag überzeugt, dass man die Situation gut im Griff habe. Er rufe aber alle auf, sich an die Abstandsregeln zu halten. Es sei klar, dass es immer wieder Fälle gebe, wenn viel los sei. Aber man teste viel, "Prävention ist jedes Geld wert". Einen Imageschaden sieht er bisher nicht. "Wir müssen von der Stigmatisierung wegkommen. Niemand ist schuld, der sich angesteckt hat oder der jemanden anderen angesteckt hat."

Daniela Schmid, Leiterin der Abteilung Surveillance und Infektionsepidemiologie der AGES, betonte, dass sich Oberösterreich beim Umgang mit dem Coronavirus bisher als ein Land der "exzellenten Praxis" hervorgehoben habe. Als "ein Paradebeispiel" bezeichnete sie den Austausch mit den dortigen Behörden, der täglich erfolge. "Die Information erfolgt fast in Echtzeit und ein wichtiger Indikator, der Anteil der abgeklärten Fälle, liegt in Oberösterreich bei 75 Prozent und ist somit sehr hoch", lobte Schmid.

Mitarbeiter des Außenministeriums nach Wolfgangsee-Besuch positiv

Am Freitagabend wurde zudem bekannt, dass ein Mitarbeiter im Kabinett des Außenministeriums positiv auf SARS-CoV2 getestet worden ist. Der Mitarbeiter habe sich vergangenes Wochenende privat am Wolfgangsee aufgehalten, teilte eine Sprecherin am Freitagabend mit. Der Infizierte befinde sich in Heimquarantäne. Ihm gehe es den Umständen entsprechend gut, auch habe er nur sehr leichte Symptome.

Sofort nach Bekanntwerden des positiven Testergebnisses sei die Informationskette in Gang gesetzt worden. Alle Kontaktpersonen seien bereits getestet und hätten sich zumindest bis zum Vorliegen des Testergebnisses in Heimquarantäne begeben. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) habe in dieser Woche keinen Kontakt zum betroffenen Mitarbeiter gehabt, sei aus Sicherheitsgründen aber trotzdem auch getestet worden. Ob sich der Mann am Wolfgangsee angesteckt hat oder nicht, ist bislang unklar.

