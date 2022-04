28-Jähriger brach Briefkästen in Wien-Donaustadt auf

Ein 28-jähriger Mann ist in der Nacht auf Ostermontag in Wien-Donaustadt geschnappt worden, nachdem er mehrere Briefkästen aufgebrochen und ausgeräumt hatte. Ein Augenzeuge beobachtete ihn und alarmierte Polizisten der Inspektion Lange Allee. Die Beamten nahmen den polnischen Staatsbürger um Mitternacht in der Tokiostraße fest. Die Anschuldigungen wies der Mann zurück, obwohl die Beweislast einigermaßen eindeutig gegen ihn sprach.

SN/APA/LPD WIEN/UNBEKANNT Aufgebrochener Briefkasten in Wien-Donaustadt