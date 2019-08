28-Jähriger in Wiener Neustadt niedergestochen: U-Haft verhängt

Der nach einer Messerattacke auf einen 28-jährigen Österreicher beim Bahnhof Wiener Neustadt am frühen Donnerstagabend festgenommene Beschuldigte befindet sich in U-Haft. Die Verhängung sei am Samstag erfolgt, teilte Birgit Borns, Sprecherin des Landesgerichts, auf Anfrage mit.

SN/APA/BARBARA GINDL Das Opfer wurde am Bahnhof von Wiener Neustadt niedergestochen