28-Jähriger stürzte in OÖ mit Kopf voran von Dach

Ein 28-jähriger Mann ist am Freitagnachmittag in Eferding mit dem Kopf voran vom Dach eines Bauernhofes gestürzt. Er prallte auf die Scheunendecke aus Beton auf und erlitt schwere Verletzungen. Der Notarzt versorgte den Mann an der Unfallstelle, danach wurde er in das Klinikum Wels gebracht, berichtete die Polizei Oberösterreich.

Der 28-Jährige half einer 44-jährigen Bekannten beim Entfernen der Dachziegel. Als er am hundert Jahre alten Dachstuhl hinunterklettern wollte, hielt er sich mit den Händen an einer Dachlatte fest. Die Latte brach durch das Körpergewicht ab und der junge Mann stürzte auf die Scheunendecke. Quelle: APA