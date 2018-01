283 Menschen starben 2017 in Österreichs Bergen

Insgesamt 283 Menschen sind im vergangenen Jahr in Österreich im alpinen Raum tödlich verunglückt. Damit sind um elf Personen mehr als im Vorjahr in den Bergen gestorben, teilten das Kuratorium für Alpine Sicherheit und die Alpinpolizei am Mittwoch in einer Aussendung mit. Dennoch sei dies weniger, als das langjährige Mittel, das in den vergangenen zehn Jahren bei 295 Toten pro Jahr lag.

SN/APA (Expa/Groder)/EXPA/JOHANN GR Wieder ein Einsatz für die Flugrettung