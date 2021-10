283 Müslis und andere Cerealien auf Zucker getestet

Getreideprodukte wie Müslis, Cornflakes und andere Frühstückscerealien gehören für viele Menschen zu einem gesunden Start in den Tag. Die Vorsorge-Initiative SIPCAN hat 283 Produkte getestet und in etlichen viel zu viel Zucker gefunden, teils auch zu viel Fett. "Viele Müslis, Schokoflakes & Co sind enorme Zuckerfallen", warnen die Experten und raten zu bewusster Auswahl. Früchtemüslis und Porridges schnitten am besten ab, Knuspermüslis am schlechtesten.

Mehr als jedes dritte Produkt laut Experten zu süß