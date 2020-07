29 Ferkel wurden in NÖ in Pkw-Anhänger gepfercht

In einem Pkw-Anhänger hat ein 56-Jähriger am Montag 29 Ferkel transportiert. Die Tiere waren nach Polizeiangaben auf zwei Etagen eingepfercht und konnten deshalb nicht in ihrer natürlichen Haltung stehen. Außerdem war die ausreichende Belüftung nicht gewährleistet. Das Gespann wurde in Stetten (Bezirk Korneuburg) angehalten, den Lenker erwarten mehrere Anzeigen.

SN/APA (LPD NÖ)/UNBEKANNT Die Ferkel waren auf zwei Etagen zusammengepfercht