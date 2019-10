29-jährige Kärntnerin wurde Opfer eines Sprengstoffanschlags

Eine 29-jährige Kärntnerin ist am Dienstag in Guttaring (Bezirk St. Veit an der Glan) Opfer eines Sprengstoffanschlags geworden. Ein Mann dürfte ihr das Paket vor die Haustür des Mehrparteienhauses gelegt, geläutet haben und geflüchtet sein. Als die Frau vor die Tür trat, flog das Paket in die Luft. Sie erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde nach Graz ins Krankenhaus geflogen.

SN/APA/GERT EGGENBERGER Einsatzkräfte vor dem Tatort