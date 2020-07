29-Jähriger greift in Graz Mann mit Schere an

Ein 29-Jähriger hat am Sonntagabend in Graz westlich des Hauptbahnhofs einen 24 Jahre alten Mann im Streit auf offener Straße mit einer Schere verletzt. Der Angreifer flüchtete nach der Tat offenbar durch den Personentunnel unter dem Hauptbahnhof. Er wurde wenig später von Polizeistreifen in der Mariengasse östlich des Bahnhofs gestellt und festgenommen. Der Jüngere wurde ins UKH gebracht.

SN/APA (Themenbild)/HANS PUNZ Der Verdächtige wurde von der Polizei verhaftet