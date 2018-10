3.350 Tonnen Wasserpflanzen in Alter Donau abgemäht

Die Mähboote haben heuer in der Alten Donau 3.350 Tonnen Wasserpflanzen entfernt. "Es war der intensivste Einsatz in der Geschichte des Mähens", bilanzierte Umweltstadträtin Ulli Sima am Sonntag in einer Aussendung. Die Unterwasserpflanzen, die sogenannten Makrophyten, seien Garant für die hohe Wasserqualität im Naturgewässer.

SN/APA/CHRISTIAN JOBST Erstmals waren heuer die neuen Amphibienboote im Einsatz