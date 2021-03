3.515 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden verzeichnet

Mit 3.515 Neuinfektionen in 24 Stunden hat der weiter zunehmende Anstieg am Freitag vorerst zu einem neuen Höchstwert in diesem Jahr geführt, zudem liegen die von Gesundheits-und Innenministerium gemeldeten Werte zum dritten Mal in Folge über 3.000. 3.126 waren es am Freitag voriger Woche, seit damals kamen durchschnittlich täglich 2.865 Fälle dazu. Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner lag mit 225 deutlich über der 200er-Marke.

SN/APA (epa)/HANDOUT Neue Höchstwerte am Freitag