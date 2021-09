3-G-Regel, Masken- oder Registrierungspflicht? Die aktuellen Corona-Vorschriften in Österreich im Überblick

Der Schulstart im Osten des Landes ist erfolgt, die 3-G-Regel ist momentan noch allgegenwärtig. Gleichzeitig werden die Stimmen, die eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen fordern, immer lauter. Bund und Länder beraten am 8. September. Aber welche genauen Regelungen gelten derzeit in welchen Bereichen? Die SN geben einen Überblick.

Nach der bundesweiten Verordnung vom 22. Juli 2021 gelten derzeit keine Abstandsregelungen. An allen Orten, an denen die 3-G-Regel gilt, entfällt grundsätzlich die Maskenpflicht. In Geschäften des täglichen Bedarfs ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Die Maßnahmen können sich jedoch regional voneinander unterscheiden: So gilt die 3-G-Regel beispielsweise in Wien bereits ab dem sechsten Lebensjahr. PCR-Tests bei Menschen, die älter als zwölf Jahre sind, sind in der Bundeshauptstadt nur noch 48 Stunden gültig, Antigentests gar nur 24 Stunden.

SN/dapd Der Schulbetrieb startet mit einer dreiwöchigen Sicherheitsphase, in der wöchentlich drei Coronatests – davon ein PCR-Test – durchgeführt werden sollen.

Die aktuellen Maßnahmen in Österreich

Bereich Regelung Schule 3-G-Regel (Sicherheitsphase in den ersten drei Wochen: drei Coronatests wöchentlich und Maskenpflicht außerhalb des Klassenzimmers) Gastronomie, Beherbergung 3-G-Regel, Registrierungspflicht, Nachtgastronomie nur für Geimpfte und PCR-Getestete Kundenbereiche 3-G-Regel für körpernahe Dienstleistungen, Maskenpflicht in Geschäften des täglichen Bedarfs Freizeit, Kultur, Sport 3-G-Regel (ausg. Museen, Kunsthallen, Bibliotheken) Krankenhäuser, Heime 3-G-Regel, Maskenpflicht in geschossenen Räumen Veranstaltungen 3-G-Regel, ab 100 Personen Präventionskonzept und anzeigepflichtig, ab 500 Personen Bewilligung notwendig

Beratungen am 8. September

Angesichts steigender Infektionszahlen beraten Bund und Länder am 8. September über die Verschärfung der Coronamaßnahmen. Diskutiert wurde zuletzt über die Rückkehr zur FFP2-Maskenpflicht, über eine kürzere Gültigkeit von Coronatests und über das von einigen Bundesländern befürwortete Ende der Gratistests. Hintergrund der Debatte sind stark wachsende Infektionszahlen und parallel dazu der Anstieg der Hospitalisierungen.