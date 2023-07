3-Jährige nach Badeunfall in Hainburg wiederbelebt

Ein 3-jähriges Mädchen ist nach einem Badeunfall in Hainburg (Bezirk Bruck an der Leitha) erfolgreich wiederbelebt worden. Der Unfall hatte sich Sonntagnachmittag in einem Becken ereignet, der genaue Hergang ist noch nicht bekannt. Ein Notfallsanitäter war zufällig am Ort und konnte mit anderen Ersthelfern das Kind wiederbeleben. Dieses wurde anschließend per Rettungshubschrauber ins Wiener Donauspital gebracht. Es ist laut Philipp Gutlederer von Notruf NÖ stabil.