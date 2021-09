30.000 Biker trafen einander beim Harley-Treffen in Kärnten

Die heute zu Ende gehende European Bike Week in Kärnten, besser bekannt als Harley-Treffen, hat heuer rund 30.000 Biker in die Region rund um den Faaker See gelockt. Wie die Kärnten Werbung am Sonntag in einer Aussendung mitteilte, kamen damit knapp weniger als die Hälfte an Gästen im Vergleich zum Treffen 2019. Im kommenden Jahr soll die European Bike Week von 6. bis 11. September über die Bühne gehen, und zwar wieder in vollem Umfang.

SN/APA/Paul Bayfield/Paul Bayfield Besucherzahl gegenüber 2019 mehr als halbiert