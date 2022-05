30-Jährige im Pinzgau vermutlich mit Messer getötet

Mordalarm im Salzburger Pinzgau: In einem kleinen Hotel ist Freitagnachmittag eine 30-jährige Frau von ihren Angehörigen tot in ihren Wohnräumen aufgefunden worden. Die Einheimische dürfte am Vormittag mit einem Messer erstochen worden sein. Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem 41-jährigen Ex-Mann ein, "ob er mit der Tat etwas zu tun hat, wissen wir aber noch nicht", sagte Polizeisprecher Hans Wolfgruber am Abend zur APA.

SN/APA/EXPA/JFK/EXPA/JFK Polizist vor dem Wohnhaus des Opfers in Piesendorf