30-Jähriger versucht Jacke eines Mannes in NÖ anzünden

Ein 30-Jähriger ist wegen des Verdachts des Mordversuchs und der versuchten Brandstiftung in die Justizanstalt Wiener Neustadt gebracht worden. Der Mann wollte laut Polizeiangaben von Sonntag am Dienstagabend in Aspangberg-St. Peter (Bezirk Neunkirchen) nach einem Streit die Jacke eines 24-Jährigen anzünden. Das Opfer konnte ins Haus flüchten. Danach soll der 30-Jährige eine brennbare Flüssigkeit vor der Tür verschüttet haben. Er wurde am Freitag in Wiener Neustadt gefasst.

SN/APA/BARBARA GINDL Der Verdächtige wurde einige Tage nach der Tat gefasst