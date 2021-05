30 Monate Haft für Vermögensberater

Ärzte, Architekten, Techniker und Unternehmer waren seine Opfer. Wegen Veruntreuung von Investorengeld wurde ein Treuhänder verurteilt. Das Strafverfahren war nur ein kleiner Teil dessen, was in dem Pyramidenspiel noch bevorsteht.

Knapp ein Jahr lang ist ein 64-jähriger Vermögensberater im Wiener Landl in Untersuchungshaft gesessen. Trotz Verurteilung verließ er am Donnerstag den Gerichtssaal als freier Mann: Denn der Schöffensenat hatte den gebürtigen Tiroler wegen Veruntreuung zu 30 Monaten teilbedingter Haft (davon zehn Monate unbedingt) schuldig gesprochen. Sowohl der Staatsanwalt wie auch der Angeklagte verzichteten auf Rechtsmittel. Wo der verheiratete Treuhänder Unterschlupf finden wird, bleibt sein Geheimnis, zuletzt hatte er als Wohnadresse seine in die Pleite geschlitterte "Schilling" Treuhand GmbH in Wien-Landstraße ...