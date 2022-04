300.000 Impfdosen bisher in Österreich abgelaufen

306.203 Dosen Corona-Impfstoff sind bisher in Österreich über das Verfallsdatum hinaus abgelaufen (Stand 4. April). Demgegenüber stehen mehr als 18 Millionen verimpfte Dosen, teilte das Gesundheitsministerium am Montag auf APA-Anfrage mit. Zudem gebe es keine Hinweise auf einen "systematischen Verwurf". In Deutschland ging das dortige Gesundheitsministerium indes davon aus, dass Vakzine aus angebrochenen Mehrdosenbehältnissen "in nicht wenigen Fällen" vernichtet werden.

SN/APA/AFP/AHMAD GHARABLI Gesundheitsministerium: Verwurf von angebrochenen Mehrwegdosen vermeiden