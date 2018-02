300 Dämmerungseinbrüche weniger als im Vorjahr

In diesem Winter hat es in Österreich deutlich weniger Dämmerungseinbrüche gegeben als in den Jahren zuvor. Das Bundeskriminalamt (BK) hat einen Rückgang von rund 300 Coups in Wohnungen und Wohnhäuser von November 2017 bis Anfang Februar 2018 verzeichnet, was einem Minus von 17 Prozent entspricht. Zudem konnten mehr Einbrüche aufgeklärt werden.

SN/APA (dpa)/Silas Stein Meist werden Türen aufgezwängt