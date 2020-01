304 Menschen starben 2019 in Österreichs Bergen

Insgesamt 304 Menschen sind im vergangenen Jahr in Österreich im alpinen Raum tödlich verunglückt. Damit sind 2019 um neun Personen mehr als im Zehnjahresmittel in den Bergen gestorben, teilte das Kuratorium für Alpine Sicherheit und die Alpinpolizei am Mittwoch mit. Von den 304 Toten waren 46 Frauen und 258 Männer.

SN/APA/BARBARA GINDL 7.724 Menschen wurden bei Alpinunfällen verletzt