31 Coronafälle in Seniorenzentrum im Bezirk Mödling

In einem Seniorenzentrum in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) hat sich ein neuer Corona-Cluster gebildet. Nach Angaben aus dem Büro von Niederösterreichs Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) vom Sonntag wurden 31 Fälle verzeichnet. Ans Licht kamen die Infektionen einem Sprecher zufolge, nachdem in der Einrichtung Antigentests durchgeführt worden waren. Im Anschluss daran seien schließlich PCR-Tests vorgenommen worden.

SN/APA (dpa)/Christoph Schmidt In dem Zentrum hat sich ein neuer Corona-Cluster gebildet