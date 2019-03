31-Jähriger erlitt bei Party in Wien Stichverletzung

Ein 31-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag bei einer Party in seiner Wohnung in Wien-Margareten von einem ihm fremden Gast mit einem spitzen Gegenstand verletzt worden. Dem Opfer wurde eine Oberarmsehne durchtrennt, weshalb eine Operation nötig war. Der Mann hatte zuvor in einem Lokal gefeiert und danach alle rund 20 Anwesenden zu sich eingeladen. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

SN/APA (Symbolbild)/BARBARA GINDL Mutmaßlicher Täter wurde festgenommen