Bei einem Verkehrsunfall auf der B17 in seiner Heimatstadt ist am Donnerstag in den frühen Morgenstunden ein 31-jähriger Wiener Neustädter ums Leben gekommen. Er war nach Angaben der Feuerwehr mit seinem Auto frontal gegen den Betonpfeiler einer Autobahnüberführung geprallt.

SN/APA (Presseteam FF Wr. Neustadt) Für den Mann kam jede Hilfe zu spät