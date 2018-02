Ein 31-jähriger Mann ist Dienstagnachmittag in Wien-Favoriten mit dem Messer auf seinen Vater losgegangen und wollte ihm die Augen ausstechen. Er fügte dem 68-Jährigen im Zuge des Streits in einer Wohnung am Freisenplatz Schnittverletzungen unterhalb der Augen zu. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, berichtete die Polizei am Mittwoch. Der Sohn wurde festgenommen.

(APA)