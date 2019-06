Mehr als eine Million Pistolen und Gewehre sind im Zentralen Melderegister des Innenministeriums erfasst.

In Österreich regelt das Waffengesetz den Zugang zu Schusswaffen. Eingeteilt wird hierzulande in die Kategorien A (Verbotene Waffen und Kriegsmaterial), B (Faustfeuerwaffen, Repetierflinten und halbautomatische Schusswaffen), C (Schusswaffen mit gezogenem Lauf) und D (Schusswaffen mit glattem Lauf). Seit 2012 melden ...