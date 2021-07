312 Neuinfektionen und 117 Covid-Patienten im Spital

In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Montag 9.30 Uhr) sind in Österreich 312 neue Corona-Infektionen registriert worden. Gestern Sonntag waren es 332, am Samstag 349 Fälle gewesen, wie aus Zahlen des Innen- und Gesundheitsministeriums hervorgeht. Die Spitalsbelegung mit Covid-Patienten ist nach einem kontinuierlichen Abwärtstrend in der vergangenen Woche (99 Patienten am Sonntag) mit aktuell 117 Patienten wieder leicht angestiegen. 31 Patienten sind auf Intensivstationen.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEU Es wird weiter fleißig gestetet