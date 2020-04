32-Jähriger stach Frau in Wien in den Hals - Lebensgefahr

Ein 32-jähriger Pole hat in der Nacht auf den Karsamstag in Wien-Penzing einer Frau in den Hals gestochen und sie damit lebensgefährlich verletzt. Der Täter dürfte im Vollrausch gehandelt haben. Der Polizei zufolge dürfte der Mann von der deutlich älteren Frau vorübergehend aufgenommen worden sein. Er dürfte sich davor im Obdachlosenmilieu aufgehalten haben.

SN/dpa/Patrick Seeger Symbolbild Polizeiabsperrung