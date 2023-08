32-Jähriger starb in Mödling in Polizeigewahrsam

In der Außenstelle Mödling des Landeskriminalamts Niederösterreich ist am Dienstag ein 32-Jähriger in Polizeigewahrsam gestorben. Die Todesursache war am Mittwoch vorerst unklar. Die Erhebungen werden vom Landeskriminalamt Burgenland geführt, geleitet werden die Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt.

