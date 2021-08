Ein 32-Jähriger ist am Mittwoch Nachmittag bei einem Absturz mit seinem Geländewagen im Gemeindegebiet von St. Anton am Arlberg (Tirol) ums Leben gekommen. Der Mann lenkte laut Polizeiangaben am Rückweg vom Fischen aus bisher unbekannter Ursache in 1.800 Metern Seehöhe über den talseitigen Wegrand hinaus und stürzte 80 Meter über steiles, alpines Gelände ab. Erst im Lauf eines Bachs kam das Fahrzeug zum Stillstand.

Der Verunglückte wurde von Bergrettung, Feuerwehr und Alpinpolizei geborgen.