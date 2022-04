32 Waldrapp-Küken aus Rosegg nach Schönbrunn übersiedelt

Im Tiergarten Schönbrunn sind neue Waldrapp-Küken eingezogen. Die 32 Jungvögel wurden mit April aus dem Tierpark Rosegg in Kärnten nach Wien übersiedelt. "Peppino", "Pinella", "Werner" und Co werden von den Ziehmüttern Helena Wehner und Lisa Kern neben der Waldrapp-Voliere mit der Hand aufgezogen, teilte der Zoo am Dienstag in einer Aussendung mit. Die Besucherinnen und Besucher können ihnen dabei zusehen und sich im Infozelt über das Projekt informieren.

SN/APA/Daniel Zupanc/Daniel Zupanc "Peppino", "Pinella", "Werner" und Co werden mit der Hand aufgezogen