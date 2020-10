327 neue Corona-Fälle in Wien, wieder mehr aktiv Kranke

Die Zahl der Coronavirus-Neuerkrankten ist in Wien wieder gestiegen: In den vergangenen 24 Stunden sind 327 positive Testresultate hinzugekommen, wie aus den am Montag veröffentlichten Daten des medizinischen Krisenstabes der Stadt hervorgeht (Stand: 8.00 Uhr). Das Plus im Vergleich zum Sonntag muss allerdings auch unter der Prämisse betrachtet werden, dass am Wochenende immer weniger Testergebnisse eingemeldet werden als an Wochentagen.

SN/APA (Symbolbild/STADT WIEN)/DAVI Die Zahl an aktiv erkrankten Personen steigt