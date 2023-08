33 Gäste bei Großbrand in Tiroler Tourismusbetrieb evakuiert

Das Frittieren von allzu feuchter Tiefkühlware hat am Sonntagabend offenbar einen Großbrand in einem Tourismusbetrieb in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) verursacht. Wie die Landespolizeidirektion Tirol am Montag in der Früh mitteilte, griff das Feuer von der Restaurantküche über den Dunstabzug in den hölzernen Dachstuhl über. 33 Urlaubsgäste mussten aus dem angeschlossenen Beherbergungsbetrieb evakuiert werden. Sie wurden in umliegenden Hotels untergebracht.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL 145 Feuerwehrleute kämpften gegen den Großbrand im Tourismusbetrieb