In Losenstein im Bezirk Steyr-Land ist am Samstagnachmittag ein 33-Jähriger bei Holzarbeiten tödlich verunglückt. Als der Mann mit einem Freund einen Baum in einem Bachgraben umschneiden wollte, splitterte dieser, drehte sich und traf ihn auf dem Kopf. Der 33-Jährige wurde schwer verletzt von der Feuerwehr geborgen und musste reanimiert werden. Auf dem Weg ins Krankenhaus Amstetten verstarb er.

(APA)