33-Jähriger nach Tod von Fernfahrer in Tirol verurteilt

Ein 33-jähriger Lkw-Fahrer ist am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck wegen des Verbrechens der Körperverletzung mit tödlichem Ausgang durch ein Schöffengericht nicht rechtskräftig zu zwei Jahren Haft verurteilt worden, davon acht Monate unbedingt. Weil er vor dem Prozess bereits fünf Monate und 19 Tage in Haft war, konnte der Angeklagte den Prozess jedoch als freier Mann wieder verlassen.

SN/APA/THEMENBILD/EXPA/ ERICH SPIES Angeklagter bekannte sich nicht schuldig