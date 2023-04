34-Jähriger soll den Nachbarn erstochen haben: Mordprozess

Am Landesgericht Salzburg hat sich am Dienstag ein 34-Jähriger wegen des Vorwurf des Mordes an seinem Nachbarn verantworten müssen. Er soll am 6. April 2022 in einem Mehrparteienhaus in der Stadt Salzburg den 33-Jährigen mit mehreren wuchtigen Messerstichen getötet haben. Der Angeklagte sagte zunächst, er wisse nicht, wie das passiert sei, und verwies auf Erinnerungslücken. Nach Rücksprache mit dem Verteidiger legte er ein Geständnis ab. Ein Motiv nannte er nicht.

BILD: SN/APA/VERA REITER/VERA REITER Der Angeklagte im Salzburger Schwurgerichtssaal.