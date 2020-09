3474 Übergriffe gegen Polizisten in zweieinhalb Jahren

In den vergangenen zweieinhalb Jahren ist es zu 3.474 tätlichen Übergriffe gegen Polizisten gekommen. Dabei wurden mehr als 2.000 Beamte verletzt. Das geht aus einer Anfragebeantwortung durch Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) an FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer hervor, wie dieser am Mittwoch berichtete.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Zunahme an Gewalt gegen Polizisten