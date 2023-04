350 Fahrradpolizisten für ganz Österreich geplant

Zukünftig sollen 350 Fahrradpolizisten österreichweit den Kampf gegen "Verkehrssünder" aufnehmen. Das kündigte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Montag bei einem Medientermin in Wien an. Derzeit gibt es 310 Beamtinnen und Beamte, die mit Fahrrädern, E-Bikes und S-Pedelecs Streifendienst versehen und ein möglichst harmonisches Miteinander aller Verkehrsteilnehmenden sowie "die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer" gewährleisten sollen, wie Karner sagte.

BILD: SN/APA/EVA MANHART In Wien versehen bereits 175 Beamtinnen und Beamte radelnd Streife