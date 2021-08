36-Jähriger nach Schüssen in St. Pölten geständig

Nach den Schüssen auf einen 30-jährigen Landsmann am Samstagnachmittag in St. Pölten ist der beschuldigte sechs Jahre ältere türkische Staatsbürger geständig. Er wurde noch am Sonntag in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage mit. Die sichergestellte Tatwaffe hatte der 36-Jährige illegal besessen.

SN/APA/THEMENBILD/LUKAS HUTER Polizeieinsatz in der NÖ Landeshauptstadt