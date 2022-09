360 verletzte Kinder bei Schulwegunfällen im Vorjahr

Im Jahr 2021 sind in Österreich mehr als 360 Kinder bei Unfällen am Schulweg verletzt worden. Davor hat das Innenministerium am Wochenende vor dem Schulbeginn am Montag in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland gewarnt. Wichtig seien u.a. ein Schulwegtraining, gute Sichtbarkeit der Kleidung und Ausrüstung von Kindern sowie Achtsamkeit auch bei Schutzwegen, da fast jedes dritte verunfallte Kind als Fußgänger auf einem Zebrastreifen verunglückt, hieß es in einer Aussendung.

SN/APA (BMI/Jürgen Markowecz) Gute Sichtbarkeit der Kleidung ist wichtig