3611 bestätigte Coronavirus-Infektionen in Österreich - erstmals zwei Todesfälle in Tirol

Der Trend der SARS-CoV-2-Zuwachsraten in Österreich nimmt nach einer Abflachung am Sonntag wieder zu: Am Montag stiegen die Neuinfektionen innerhalb eines Tages von 3026 auf 3611 (Stand: 8.00 Uhr). Montagmittag meldete Tirol die ersten beiden Todesopfer infolge des Coronavirus. In Ischgl wurde mittlerweile die Staatsanwaltschaft eingeschaltet.

In Tirol gibt es die beiden ersten Coronavirus-Todesfälle. Dies teilte Landeshauptmann Günther Platter ÖVP) am Montag bei einer Videopressekonferenz mit. In beiden Fällen handle es sich um Patienten mit Vorerkrankungen.

Nähere Informationen zum Alter der Verstorbenen lagen vorerst nicht vor.

Indes hat das Land Tirol wegen des Ischgler Corona-Falles die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Der Grund: Ein deutsches Medium, laut APA-Informationen das ZDF, informierte die Gemeinde Ischgl, dass in einem dortigen Betrieb schon Ende Februar ein positiver Fall bekannt gewesen sein soll. Der namentlich nicht genannte Betrieb soll den Fall jedoch nicht der Gesundheitsbehörde gemeldet haben. Eine Mitarbeiterin sei betroffen gewesen und daraufhin nach Hause geschickt worden sein. Ob es sich bei dem Fall tatsächlich um einen positiven Corona-Fall handelt - dafür wäre eine Testung notwendig - oder um einen Verdachtsfall, war zunächst unklar und auch dem Land nicht bekannt. Es handle sich jedoch um "derart ernste Vorwürfe, dass dem sofort nachzugehen ist", sagte ein Sprecher der APA. Auch von Seiten der Bezirkshauptmannschaft Landeck werde nach dem Epidemiegesetz ermittelt, hieß es. Es stehe der Vorwurf im Raum, dass eine meldepflichtige Erkrankung oder deren begründeter Verdacht nicht an die Bezirksverwaltungsbehörde gemeldet worden sei.

Tägliche Infektionsrate wieder gestiegen

Nach dem geringsten täglichen prozentuellen Zuwachs von 15 Prozent am Sonntag, ist am Montag der Wert wieder auf 19,33 Prozent an Neuinfektionen angestiegen. 23.429 Personen wurden bisher in Österreich getestet. 16 Todesfälle sind vom Gesundheitsministerium bisher offiziell bestätigt. Die insgesamt 3.611 Fälle teilen sich nach Bundesländern wie folgt auf: Die meisten positiven Testergebnisse gibt es mit 696 in Oberösterreich, gefolgt von 676 in Tirol. In Niederösterreich gab es bis Montag 512 infizierte, in Wien waren es 451 und in der Steiermark 447. Salzburg vermeldete bis Montagvormittag nach den Zahlen des Gesundheitsministeriums 358 positive Testergebnisse, Vorarlberg 294, Kärnten 113 und das Burgenland 64. Die Zahl der genesenen Patienten stand wie am Vortag bei neun.

Die von den einzelnen Bundesländern vermeldeten Zahlen weichen teilweise von jenen des Gesundheitsministeriums ab, das ergibt sich aus unterschiedlicher Registrierungsform. Während Tirol beispielsweise alle Fälle registriert (also auch andere Staatsbürger miteinbezieht, die in Tirol positiv getestet wurden), zählt das Gesundheitsministerium laut WHO-Richtlinie nur Personen, die auch in Tirol gemeldet sind.

Anzahl der Infizierten in Österreich, Stand 23.03.2020 8 Uhr:

Anschober: Testkapazitäten werden ausgebaut

"Bei den Testungen legen wir in den nächsten zwei bis drei Wochen massiv zu", kündigte der grüne Gesundheitsminister Rudolf Anschober in der ORF2-Sendung "Im Zentrum" am Sonntagabend an. Mediziner meldeten sich dieser Tage zu Wort und beklagten einen Mangel an Schutzmasken und sonstiger Schutzausrüstung. "Die Kapazitäten sind nicht da, um ganz Österreich durchzutesten", sagte etwa die Wiener Virologin Monika Redlberger-Fritz. Auch die SPÖ-Chefin und Ärztin Pamela Rendi-Wagner fordert flächendeckende Tests sowie die zentrale Koordination der Verteilung von Schutzausrüstung: "Je mehr Tests durchgeführt werden, desto besser die Kontrolle der Ausbreitung des Virus. Dazu müssen dringend alle freien Laborkapazitäten des Landes genutzt werden", sagte Rendi-Wagner der Apa.

Der Gesundheitsminister betonte die Bemühungen aller Beteiligten, hier mit koordinierten Zukäufen schon in nächster Zeit Erleichterung zu schaffen. Da sei man mit allen Mitteln dahinter. "Wir haben auch zusätzlich Beatmungsgeräte bestellt", sagte Anschober. Nur hätte in der jüngeren Vergangenheit zunächst China große Mengen aufgekauft. Deutschland und Frankreich hätten Exportverbote für diese Waren erlassen, wodurch sogar bestellte und bezahlte Produkte vorübergehend nicht nach Österreich gekommen seien. Österreich hat in den vergangenen Tagen Südtirol bei der Versorgung mit Schutzausrüstung Hilfe geleistet, wofür sich Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) ausdrücklich bei Österreich bedankte.

Österreich müsse in Zukunft bei derart strategisch wichtigen Produkten wieder mehr auf Eigenproduktion und Unabhängigkeit setzen, sagte der Minister.

Leitfaden als Empfehlung für Gemeinde-Quarantänen

Im Bemühen um ein bundeseinheitliches Vorgehen hat das Gesundheitsministerium nun einen Leitfaden herausgegeben, wie die Länder mit der Verhängung von Quarantäne über Gemeinden wegen des Coronavirus agieren sollen.

Als Schwellenwert werden 36 Neuerkrankungen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche genannt. Gleichzeitig wird aber festgehalten, dass die Dynamik der Neuerkrankungen alleine "kein ausreichendes Kriterium" für Quarantänemaßnahmen sei. Weiters wird angeregt zu prüfen, ob innerhalb der vergangenen fünf Tage mehrere Krankheitsfälle mit unklarem Ursprung aufgefallen sind bzw. ob bei Erkrankungen anderswo die Infektion auf die jeweilige Region zurückzuführen sind.

Weiteres Entscheidungskriterium soll sein, ob das Gebiet aus topografischen bzw. geografischen Gesichtspunkten überhaupt geeignet ist, um die Kontrolle der Umsetzung der Maßnahmen zu gewährleisten. Einrechnen sollte man auch die nötigen Personalressourcen, um die Quarantäne durchsetzen zu können.

Dazu soll einbezogen werden, ob im Gebiet ohnehin schon Maßnahmen gegen Corona wie Verkehrsbeschränkungen gesetzt wurden. Auch soll geprüft werden, ob durch eine weitere Verschärfung überhaupt die Ausbreitung des Virus verhindert werden kann.

Während das gesamte Bundesland Tirol isoliert wurde, wurden in Salzburg Wintersportregionen wie das Gasteinertal unter Quarantäne gestellt. In Kärnten ist es nur die Kleingemeinde Heiligenblut, in Vorarlberg die Arlbergregion sowie die Gemeinde Nenzing - jedoch bei dieser nur Teile der rund 6.000 Einwohner starken Marktgemeinde. Andere Bundesländer wie die Steiermark, Niederösterreich und das stark betroffene Oberösterreich haben bisher auf Isolation einzelner Gemeinden verzichtet.

EU will sich bei Rückholaktionen besser abstimmen

Am Montag beraten die EU-Außenminister über die Rückholaktionen für Hunderttausende EU-Bürger, die aktuell im Ausland festsitzen. Die Staaten der sollen sich künftig besser abstimmen, mahnte etwa der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD). Österreichs Minister Alexander Schallenberg von der ÖVP nimmt an der Videokonferenz teil. Am Sonntag gab er noch in einer Pressekonferenz bekannt, dass bisher 3.500 Österreicherinnen und Österreicher in 21 Notflügen zurückgeholt wurden.

Der Blog zur Coronavirus-Krise:

Quelle: APA