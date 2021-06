366 Corona-Neuinfektionen in Österreich

In Österreich sind am Mittwoch, exakt drei Wochen nach den Öffnungsschritten, 366 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 registriert worden, der Sieben-Tages-Schnitt lag knapp über 300. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag nahezu unverändert bei 24 Fällen pro 100.000 Einwohnern, vor einer Woche lag der Wert noch bei 33,4. In ganz Österreich waren 4.850 aktive Fälle registriert. Die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern sinkt indes weiter.

SN/APA/AFP/APU GOMES Nur die Durchimpfungsrate steigt derzeit