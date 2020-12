37 Häftlinge in Garsten mit Corona infiziert

Acht positiv getestete Gefängnisinsassen wurden nach Suben verlegt. In allen Justizanstalten gibt es wieder Besuchsverbot.

In den heimischen Gefängnissen steigen derzeit die Fälle an mit Corona infizierten Häftlingen. Auch das Justizpersonal ist davon betroffen. Mit Stand 1. Dezember galten österreichweit 77 Häftlinge sowie 50 Justizwachebeamte als positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Besonders prekär ist die Lage in der Justizanstalt Garsten in Oberösterreich. Auf SN-Anfrage gab das Justizministerium (BMJ) am Mittwoch bekannt, dass in dem Gefängnis 37 Insassen und drei Bedienstete als coronapositiv gelten.

Günter Ropp, Sprecher der Justizanstalt Garsten: "Wir wissen nicht, wie das ...