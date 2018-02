37 im Burgenland gerettete Hundewelpen suchen neues Zuhause

Vor knapp einem Monat haben Polizisten auf der Nordostautobahn (A6) bei Kittsee einen illegalen Transport mit 46 Hundewelpen gestoppt. 37 der 46 Vierbeiner überlebten und suchen nun nach ihrer Zeit in Quarantäne im Tierschutzhaus Sonnenhof in Eisenstadt ein neues Zuhause, teilte die zuständige Landesrätin Verena Dunst (SPÖ) am Samstag mit.

SN/APA (Archiv/LPD BURGENLAND)/UNBE Vierbeiner wurden vor einem Monat gerettet